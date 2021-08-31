Польский концерн Orlen планирует выйти на украинский рынок нефтепродуктов, – Минэнерго

Польский нефтеконцерн Orlen имеет реальный план выхода на украинский рынок нефтепродуктов.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Недавно они были. К сожалению, я не смог с ними встретиться. Но от своих коллег знаю, что они пришли с реальным планом выхода на украинский рынок. Это супер", – сказал Галущенко.

По словам министра, концерн рассматривает возможность выкупа сетей и входа в несколько сегментов, в частности в нефтепереработку и нефтехимический сектор.

Вместе с тем министр предположил, что в этом процессе могут возникнуть некоторые проблемы, связанные, в частности, с нехваткой в Украине нефти собственной добычи.

"Они (Orlen, – ред.) также понимают, что нефть в Украине не является предметом добычи. Мы должны ее где-то взять… Максимум, можем вместо нефтепродуктов покупать нефть, но в чем тогда смысл? И будут ли инвестиции в Украину, если рядом Мажейкяйский НПЗ в Литве, входящий в Orlen, и несколько других перерабатывающих заводов?", – отметил Галущенко.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что польский нефтяной концерн Orlen рассматривает возможность расширения деятельности в Украине, делегаций под руководством главы компании в августе посетила Украину и провела ряд встреч с членами правительства и государственными компаниями.

По данным отраслевого издания enkorr, в ходе визита руководства PKN Orlen в Украину в том числе обсуждалась возможность покупки розничной сети АЗС "Укрнафта", собственниками которой являются НАК "Нафтогаз Украины" и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Кроме того, в ходе встреч с украинскими чиновниками обсуждался ряд вопросов, в том числе касательно инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, импорта нефти и ряда других.

PKN Orlen – одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ: в Польше (3), Чехии (3) и Литве (1), включая ультрасовременный завод в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2 679 АЗС: 1 749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.