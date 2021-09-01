В Украине стартовала налоговая амнистия

С 1 сентября в Украине стартовала кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, она призвана создать условия для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.

"Граждане Украины смогут задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать. Добровольное декларирование – это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", – прокомментировал запуск кампании министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе №1539-ІХ, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

"В законопроекте мы почти не устанавливали никаких ограничений в отношении тех, кто может участвовать в амнистии. Это налоговые резиденты Украины, которые являются резидентами на момент декларирования или на момент получения дохода. Участие в налоговой амнистии не могут принять только чиновники, которые были и продолжают быть чиновниками с 2005 года, а также люди, на которых наложены санкции", – уточнил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По словам депутата, участие в налоговой амнистии позволит избежать сложностей при проверке законности происхождения средств в будущем.

"Банки уже спрашивают о происхождении средств для приобретения ценного имущества, так будет продолжаться, ведь финансовая транспарентность – это признак финансового мира. Тот, кто планирует свою финансовую жизнь на несколько лет вперед, очевидно, должен воспользоваться этой уникальной возможностью налоговой амнистии", – подчеркнул Гетманцев.

При этом в рамках налоговой амнистии граждане не должны подтверждать источники доходов.

"Процедура декларирования – совершенно добровольная. Более того, декларант не должен подтверждать источники своих доходов. По сути, Государственная налоговая служба верит декларанту на слово", – отметил и.о. главы Налоговой службы Евгений Олейников.

Он добавил, что одноразовая (специальная) добровольная декларация будет подаваться декларантом в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета. Такая возможность должна появиться в среду, 1 сентября, в 9 утра.

Со всей информацией, в частности, примерами заполнения декларации можно ознакомиться на сайтах Минфина и Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законом.