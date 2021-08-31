СБУ обнаружила масштабную схему изготовления поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторами схемы стали злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составила 1600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20-ти таких "документов".

Подделки изготавливались в основном дома, но в одной из областей для этого арендовали отдельный офис.

"Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств", – отмечается в сообщении.

Злоумышленники находили "клиентов" через Интернет, а готовые подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины

В ходе проведенных обысков по месту жительства участников сделки и в арендованном офисе были изъяты компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности, файлы бланков международных свидетельств о вакцинации, дубликаты печатей медицинских учреждений, банковские карточки, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме человек, уточнили в СБУ.