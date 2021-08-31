Ахметов продал телеком-оператора Vega за $15 миллионов

Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест") составляет до $15 млн.

Согласно промежуточной отчетности "Vodafone Украина", договор купли-продажи был заключен в июне 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно договору, мобильный оператор покупает 99,9929% акций "Фарлеп-Инвест", а также 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельной связи).

Завершение сделки ожидается не позднее 15 сентября.

В то же время ЧАО "Фарлеп-Инвест" сообщило о проведении собрания акционеров компании 30 сентября.

Согласно повестке дня, акционеры телеком-провайдера Vega планируют избрать в состав наблюдательного совета компании пять представителей от ЧАО "ВФ Украина".

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom) у группы СКМ Рината Ахметова. Vodafone купил компанию для развития собственной сети фиксированного интернета.

Информация о планах управляющей компании СКМ Рината Ахметова продать оператора фиксированной связи Vega появилась еще в мае 2019 года, однако стороны не подтверждали сделку.

В ноябре 2020 года "Vodafone Украина" заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. В 2020 году компания сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

В 2019 году группа NEQSOL Holding через Telco Solutions and Investments, подконтрольную азербайджанскому оператору Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.