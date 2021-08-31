СБУ при помощи США обнаружила схему производства фальшивых документов стран Евросоюза
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники изготавливали в основном высококачественные поддельные ID-карты стран Европейского союза и другие разрешительные документы.
По данным следствия, преступная группировка действовала на территории Львова и специализировалась на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировала через анонимный сервер в сети Darknet.
"Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, желающие легализоваться на территории западных стран. Дельцы изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После изготовления подделки переправляли за границу через водителей международных перевозок", – сказано в сообщении.
В рамках открытого уголовного производства были проведены санкционированные обыски и изъяты печати, бланки, голограммы и компьютерная техника.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ведется следствие.