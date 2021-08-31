Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам исполкома за отказ от вакцинации
Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил на своей странице в сети Facebook.
"Сотрудники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится - не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения", – подчеркнул Марцинкив.
Он добавил, что у сотрудником горисполкома есть две недели для того, чтобы вакцинироваться.
Как сообщалось, ранее исполком горсовета Ивано-Франковска принял решение о выплате премий в размере 1 тыс. грн педагогам, прошедшим курс вакцинации от СOVID-19.
Перед этим городской голова Днепра Борис Филатов объявил, что власти города планируют бесплатно выдавать прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам месячные проездные для проезда в городском транспорте, а также обяжут всех городских чиновников еженедельно предоставлять ПЦР-тест на коронавирус в случае отказа от вакцинации.