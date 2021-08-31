Собственник "Сильпо" столкнулся с проблемами при запуске своей сети спортклубов, их открытие перенесли

Fozzy Group перенесла открытие первых трех первых спортивных клубов сети Apollo Next в Киеве.

Об этом сообщается на странице сети в Facebook.

"Клубы готовы, но есть определенные препятствия, которые мы решаем", – отмечается в сообщении.

В итоге с 1 на 9 сентября перенесено открытие клубов Apollo Next в ТРЦ Dream Town и в ТРЦ "ХарьОК", а открытие спортклуба в ТРЦ Арена Сити отложено до 15 октября.

При этом отмечается, что первые два спортклуба можно будет посетить уже с 1 сентября чтобы зарегистрироваться.

Как сообщалось, в июле Fozzy Group анонсировала создание сети спортклубов "Apollo Next Спорт-Пространство" в сегменте "высокая ценность – низкая цена".

Fozzy Group бизнесменов Владимира Костельмана, Романа Чигиря и Олега Сотникова – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.