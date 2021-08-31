Латвия признала украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дія"

Латвия признала украинские сертификаты вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дія" и QR-коды для их проверки.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

"С 31 августа 2021 года, в соответствии с решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 года, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дія", и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Еврокомиссия 19 августа признала, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, страны ЕС начали принимать их с 20 августа.