Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 31 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 6,48 млрд грн, преимущественно, благодаря размещению ценных бумаг в долларе США.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных годичные ОВГЗ были размещены на 94,73 млн грн под 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 1,26 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних облигаций под 12,09% годовых поступило 267,76 млн грн.

Еще 1,1 млрд грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была повышена до 12,4% с 12,3% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 252,24 млн грн под 12,75% годовых. В начале августа Минфин размещал такие ценные бумаги под 12,59% годовых.

Минфин также разместил номинированные в долларе США двухлетние ОВГЗ на $130,88 млн под 3,9% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 августа Министерство финансов смогло привлечь всего 0,79 млрд грн, сохранив ставки доходности.