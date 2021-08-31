Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский (обновлено)

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse договорились о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков.

Подписание документа состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – отметил Зеленский.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Как уточнили в пресс-службе "Энергоатома", речь идет о строительстве новых атомных энергоблоков в Украине с использованием технологии Westinghouse AP1000.

Меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС по технологии AP1000 и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины. Общая ориентировочная стоимость проекта – около $25 млрд, уточнили в "Энергоатоме".

"В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 – апрбированной реакторной установки поколения III + мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства, даст "Энергоатому" возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной поколения, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде", – прокомментировал подписание документа и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.

Как отмечается в сообщении, технология AP1000 компании Westinghouse – единственная из технологий реакторов поколения III+ лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии. Четыре блока AP1000, которые уже работают в Китае, строительство двух энергоблоков AP1000 скоро будет завершено на АЭС Воглом (Vogtle) в США.

Как сообщалось, 22 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики" поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт, начатого в 1985-86 годах, вошло в утвержденный правительством перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.

НАЭК "Энергоатом" планировал завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году,