Новини

Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский (обновлено)

73 70459
Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский (обновлено)
Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse договорились о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков.

Подписание документа состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – отметил Зеленский.

Как уточнили в пресс-службе "Энергоатома", речь идет о строительстве новых атомных энергоблоков в Украине с использованием технологии Westinghouse AP1000.

Меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС по технологии AP1000 и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины. Общая ориентировочная стоимость проекта – около $25 млрд, уточнили в "Энергоатоме".

"В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 – апрбированной реакторной установки поколения III + мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства, даст "Энергоатому" возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной поколения, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде", – прокомментировал подписание документа и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.

Как отмечается в сообщении, технология AP1000 компании Westinghouse – единственная из технологий реакторов поколения III+ лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии. Четыре блока AP1000, которые уже работают в Китае, строительство двух энергоблоков AP1000 скоро будет завершено на АЭС Воглом (Vogtle) в США.

Как сообщалось, 22 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики" поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт, начатого в 1985-86 годах, вошло в утвержденный правительством перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.

НАЭК "Энергоатом" планировал завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году, 

Джерело:  Twitter
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Атомна енергетика це найдешевша на цей час енергетика.
    Ніхто вам не забороняє купити собі сонячну панель і отримувати від неї електроенергію.
  • Volodymyr Denysiuk
    Если почитать, то многие страны с баблом кинулись искать решения по промышленным дешевым аккумуляторам, а то когда обычно электричество нужно когда ночь и ветра нет, а хранить сейчас электричество очень дорого, попробуйте собрать аккумулятор на 1кВт и будете в шоке по цене. ЕС лидер по зеленке и в итоге всё у них провалилось, тянули Турецкий Поток, СП-1, и вот СП-2 закончат и запустят и т.д. и как раз как бы лидер по возобновляемой энергетике Германия зубами протягивает СП-2 и другие страны ЕС помогают как могут, и это говорит о том, что с зеленкой не всё так радужно и весело. Было бы всё хорошо по зеленке, то не тянули они всё эти потоки с таким рвением. Арабы в ОАЭ в пустыне, где завались солнца в итоге построили АЭС "Барака", и им то не знать что выгодно, а что нет. Зеленка будет выгодной, когда придумают дешевые промышленные аккумуляторы, а сейчас это просто выкачка денег из бюджета по конскому зеленому тарифу и не более.
  • Mikhail F
    если бы не атомка боюсь представить какой счет ахметов мне бы рисовал
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини