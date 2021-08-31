"Винницагаз" заменит 47% переданных на поверку счетчиков газа

По состоянию на 1 августа текущего года "Винницагаз" передал на государственную поверку почти 18 тыс. газовых счетчиков, почти половина из них признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба компании, отбракованные приборы будут заменены за счет тарифа на распределение газа.

В целом в Винницкой области ежегодно около 35 тыс. узлов учета газа проходят плановую поверку.

"За семь месяцев текущего года АО "Винницагаз" передал на государственную поверку почти 18 тыс. узлов учета газа. В результате пригодными для использования признаны почти 9,5 тыс. приборов. В то же время 8,4 тыс. счетчиков признаны не подлежащими дальнейшей эксплуатации и ремонту. Они будут заменены АО "Винницагаз" за счет тарифа на услугу распределения газа", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что количество узлов учета газа, которые Оператор ГРМ может заменить за тарифные средства, ежегодно определяет НКРЭКУ.

"Согласно плану развития АО "Винницагаз" на 2021 год предусмотрено 24 млн грн инвестиций для замены 12,8 тыс. непригодных счетчиков газа и 4,1 млн грн. для формирования обменного фонда бытовых узлов учета", – уточнил технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В компании подчеркивают, что поверка, ремонт и замена газовых счетчиков осуществляются за счет платы за распределение природного газа. Следовательно, предоставление этих услуг зависит от своевременных расчетов потребителей.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.