Украина и США договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики, – Зеленский (обновлено)

Министерства энергетики Украины и США договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и борьбы с изменением климата.

Подписание документа состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и США Дженнифер Гранхольм", – сообщил Зеленский.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, подписанный документ предусматривает "усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности путем привлечения международных независимых наблюдательных советов".

"Заявление также фиксирует готовность Соединенных Штатов помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора, который предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер и физической безопасности, а также других технологий", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, президент Украины пребывает в США с официальным визитом, 1 сентября запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.