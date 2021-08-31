Цены на газ в Европе превысили $625 за тысячу кубометров

Фьючерсные цены на природный газ Front Month (ресурс октября) на нидерландском хабе TTF в конце торгов 31 августа достигли нового абсолютного рекорда, превысив 50 евро за МВт-ч, что соответствует около $625 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает отраслевое издание ExPro.

По сравнению с предыдущим днем ​​цены выросли менее чем на 1%, а в течение вторника – еще на 2%.

С начала года фьючерсные цены выросли уже в 2,5 раза, а по сравнению с концом августа прошлого года в 4,5 раза.

Как отмечает издание, биржевая цена на газ на хабе TTF в переводе составляет около $625 за тысячу кубометров или 20 250 грн за тыс. куб. м (с НДС). Учитывая резкий рост цен в Европе, разница между ценами на хабах и на украинском рынке также увеличилась. Так, в конце вторника газ в Украине торговался примерно на 6-7 евро за МВт-ч или на 2400-2800 грн за тысячу кубометров дешевле.

Среди причин роста цены – заявление "Газпрома" об уровне ожидаемых поставок газа в Европу в 2021 году на уровне 183 млрд куб. м, что соответствует предыдущим прогнозам, хотя большинство трейдеров ожидали роста поставок в связи с запуском "Северного потока-2".

Вместе с тем в "Газпроме" отметили: "Возможный запуск "Северного потока - 2" в 2021 году глобально не изменит общий прогноз "Газпрома" по экспорту газа".

Кроме того, очередные внеплановые отключения месторождений в Норвегии сократили поставки газа в Европу. На фоне рекордно пустых подземных хранилищ и максимально высоких цен на углеродную эмиссию цены на природный газ растут.

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил о планах заключить с российским монополистом новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября. По словам министра, по новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

После этого цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures пробила отметку 49,26 евро за кВт-ч, или $600 за тысячу кубометров.