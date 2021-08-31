Кабмин заблокировал выплату помощи по частичной безработице на время карантина, – омбудсмен

С начала 2021 года Фонд социального страхования не выплачивает помощь по частичной безработице на время карантина из-за промедления Кабмина с утверждением бюджета Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Данное нарушение прав граждан на социальную защиту является следствием отсутствия финансирования из неутверждения Кабинетом министров бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 2021 год", – отмечается в сообщении.

В связи с этим омбудсмен Людмила Денисова обратилась к первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко с просьбой безотлагательно решить вопрос об утверждении бюджета указанного Фонда.

Как сообщалось, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает предоставление государственной помощи гражданам по частичной безработице не только на период карантина, вызванного COVID-19, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Согласно закону, Кабинет министров получил право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Поддержка выплат работникам должна предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составляет до 1 минимальной зарплаты.