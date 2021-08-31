Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Директор Департамента финансового контроллинга Национального банка Украины (НБУ) Олег Стринжа завершил работу на этой должности 31 августа.

Как сообщает пресс-служба НБУ, он уволился из Нацбанка по собственному желанию.

"У меня не было исключительной цели идти из Национального банка, но в открытом соревновании я стал победителем конкурса на должность члена правления по финансовым вопросам крупного системного банка. Поэтому я решил, что время перемен пришло и не нужно отвергать эту профессиональную возможность, а воспользоваться ею, и применить свой опыт в новых условиях", – приводит пресс-служба Нацбанка комментарий Олега Стринжи.

После его ухода с должности обязанности директора Департамента финансового контроллинга Национального банка будет исполнять Татьяна Усачева, заместитель директора этого подразделения.

В то же время Национальный банк объявит конкурсный отбор на эту должность.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет "Ощадбанка" по итогам конкурса назначил Олега Стринжу членом правления банка, ответственным за финансовый блок. Стринжа начнет работу на должности 1 сентября, его контракт рассчитан на 5 лет.

Напомним, в начале июля руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе во главе с Александром Бевзом подал в отставку, обвинив руководство регулятора в непрозрачном принятии решений и вмешательстве в надзорные процессы. В НБУ назвали причиной конфликта "расхождения в экспертных позициях" и пообещали заменить несогласных топ-менеджеров.

После этого о своем увольнении из НБУ также объявили директор Департамента финстабильности Виталий Ваврищук и директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.