Эксимбанк США может выделить Украине $3 млрд на покупку продукции, – меморандум (обновлено)

Министр экономики Алексей Любченко и временно исполняющий обязанности президента Экспортно-импортного банка США Джеймс Барроус подписали меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и Эксимбанком США.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговле товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину средствами федеральных ресурсов.

Также меморандум предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

Согласно сообщению, стороны намерены наработать возможности использования средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украины в объеме $3 млрд или на другую сумму, согласованную сторонами.

Позднее в пресс-службе Министерства экономики Украины уточнили, что Эксимбанк США не имеет ограничений в отношении заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую $3 млрд.

"Мы надеемся, что сможем реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные $3 млрд. Для нас важно стратегически развить сотрудничество с Эксимбанком США, превратить его в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества", – прокомментировал подписание меморандума первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, при подготовке к подписанию документа был проведен ряд совместных консультаций, во время которых рассмотрен комплекс проектов по безопасности и экономической трансформации Украины, декарбонизации, реализации инфраструктурных проектов.

Согласно сообщению, участие в реализации плана трансформации Украины также обсуждалось во время встречи президента Украины Владимирп Зеленского с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Как сообщалось, в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский представил План трансформации Украины, который расчитан должен стать инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – сказал президент.

Зеленский также выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.