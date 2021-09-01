В Украине снова зафиксировали более 2 тысяч случаев COVID-19

На утро 1 сентября в Украине зафиксировали 2 075 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 153 ребенка и 52 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 874 человека, умерло 44 пациента, выздоровело – 925. Кроме того, провели 63 401 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 288 371 человек, выздоровело – 2 208 865, летальных случаев зафиксировали 53 833, также провели 12 008 463 теста.

Днем ранее, 31 августа, сообщали о 1 356 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 30 августа – о 749 новых случаях заболевания.