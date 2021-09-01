"Метинвест" инвестировал в Ингулецкий ГОК $50 миллионов

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате группы "Метинвест" ввели в эксплуатацию новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ).

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", это один из крупнейших проектов на горнодобывающих предприятиях компании за последнее десятилетие. В строительство комплекса инвестировали около $50 млн.

Комплекс ЦПТ расположен в карьере и представляет собой систему подземных и наземных конвейеров, состоит из двух трактов – нового Восточного и существующего Западного. Руду добывают в забое, грузят экскаваторами в автосамосвалы, которые привозят ее в перегрузочный пункт, где руда дробится на крупные куски. После дробления система подземных конвейеров Восточного и Западного трактов доставляет руду на поверхность карьера, где она проходит среднее и мелкое дробление, а затем отправляется на обогащение. Путь с 300-метровой глубины до поверхности карьера руда преодолевает за 15 минут.

"Проект ЦПТ – один из наиболее масштабных проектов на горнодобывающих предприятиях Группы "Метинвест". Перспективная технология позволит Ингулецкому ГОКу строить долгосрочные планы по добыче железной руды. Кроме того, предприятие значительно снизит нагрузку на окружающую среду за счет эксплуатации конвейерного транспорта, использования современной аспирационной установки и сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов. После запуска комплекса комбинат планирует транспортировать с его помощью около 40 тысяч тонн руды в сутки", – сообщил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

Отмечается, что строительство комплекса длилось шесть лет. За это время были выполнены горно-капитальные и строительные работы, смонтировано основное технологическое и вспомогательное оборудование. Все работы автоматизированы – это позволяет контролировать абсолютно все параметры оборудования. Также на ЦПТ установлена автоматизированная аспирационная установка, которая очищает воздух от пыли.

Также запуск комплекса циклично-поточной технологии позволяет быстрее доставлять руду с нижних горизонтов карьера и уменьшает использование в работе автосамосвалов. Маршрут самосвалов сокращается на 10%, что дает возможность снизить себестоимость транспортировки руды.

Кроме того, за счет экологически чистого и экономичного конвейерного транспорта в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, операционные и эксплуатационные затраты.

"Мы продолжаем модернизировать транспортную инфраструктуру на горно-обогатительных комбинатах "Метинвеста". Крупнейший проект по строительству ЦПТ завершен на Ингулецком ГОКе, а на подходе – подобная технология на Северном ГОКе. Современные экологичные комплексы позволят Метинвесту повысить эффективность производства и снизить себестоимость сырья, чтобы обеспечить конкурентное преимущество нашей продукции на мировом рынке", – заявил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, Ингулецкий ГОК – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины. Специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Комбинат добывает более 30 млн тонн железной руды и производит около 12 млн тонн железорудного концентрата в год.