"Укрзализныця" направила на модернизацию инклюзивных вагонов 158 миллионов

АО "Укрзализныця" модернизировала уже третий пригородный поезд и сделал его безбарьерным, всего на модернизацию таких инклюзивных поездов компания направила 158 млн грн без НДС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас такой поезд курсирует на фастовском направлении. Еще два поезда выйдут на маршруты в ближайшее время.

"На данный момент разрабатывается комплексная стратегия обустройства инклюзивных вокзальных комплексов, которые будут удобными для всех групп маломобильных людей как с позиции навигации и логистики, так и с позиции сервиса и непосредственно посадки в вагон", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до конца года планируется модернизировать с учетом элементов безбарьерности еще четыре поезда. В дальнейшем темпы восстановления парка пригородных поездов планируется наращивать.

"Указанные вагоны имеют вагоны, обустроенные для доступа людей с инвалидностью, установленные пандусы, кнопки вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля. Также заменили ряд систем и деталей интерьера, установлены крепления для велоспедистов", – пояснили в "Укрзализныце".

Все работы по ремонту поездов выполнены на мощностях компании – на Киевском электровагоноремонтном заводе.