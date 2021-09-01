Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 1,5 миллиарда

В течение недели, с 30 августа по 3 сентября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов девяти ликвидируемых банков на общую сумму 1,52 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 711,5 млн грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитами, на 533,9 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также дебиторская задолженность будет торговаться за 247,4 млн грн, а ценные бумаги – 30,7 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

АО АКБ "Аркада" на общую сумму 437,3 млн грн;

ПАО "Златобанк" – на 419,2 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 327 млн грн;

ПАО АКБ "Капитал" – на 276,1 млн грн;

ПАО "ЧБРР" – на 28,1 млн грн.

Также в течение недели запланирована продажа активов АО "Родовид Банк", ПАО "Банк Камбио" и ПАО "КБ "Премиум".