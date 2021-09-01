Украина начала расследование против импорта алюминиевых лестниц из Беларуси, Польши, Словакии и Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину алюминиевых лестниц происхождением из КНР, Словакии, Польши и Беларуси.

Решение комиссии от 27 августа 2021 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении, обнародованном в газете "Урядовый курьер" от 1 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Вирастар Индастриз" (Киев), на основании которой установила, что импорт алюминиевых лестниц из этих стран мог вестись по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта незначительными.

Кроме того, отмечается в сообщении, в жалобе приведено достаточно доводов, что алюминиевые лестницы импортируются в объемах, которые могут нанести вред национальному производителю в форме существенного препятствования создания или расширения производства.

МКМТ на основании жалобы установила, что "Вирастар Индастриз" является новым производителем (создано в 2019 году, производство запущено в 2020 году), и сейчас находится в процессе освоения нового производства, о чем свидетельствует нестабильность его деятельности (низкий уровень загрузки мощностей и недостижение точки безубыточности). Другую продукцию заявитель не производит.

При этом объемы экспорта товара из Китая, Словакии, Польши и Беларуси выросли в абсолютных показателях, а цены демпингового импорта могли препятствовать значительному росту цен, который мог бы быть при отсутствии такого импорта.

ООО "Вирастар Индастриз", согласно госреестру, зарегистрировано в феврале 2019 года с уставным капиталом 4,5 млн грн, 49% в котором принадлежит ООО "Ю Фьючер Украина" (конечный бенефициар предприниматель Василий Хмельницкий), еще 31% владеет Сергей Алексеенко, 20% – Алексей Алексеенко.

Virastar начала деятельность с импорта европейской продукции и впоследствии запустила производство и стала единственным производителем алюминиевых лестниц в Украине.