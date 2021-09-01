Три компании пополнили финансовый рынок, – Нацбанк
2500
Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Пейтек Украина" и ООО "ФК "Бонкредит", а ООО "Просто Лизинг" – в Реестр лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что все компании получили лицензии на предоставление финансовых услуг.
В частности, "Пейтек Украина" и "Бонкредит" получили лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.
"Просто Лизинг" дали лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.
Нацбанк также принял решение выдать ООО "ФК "Финкред" лицензию на услуги по финансовому лизингу.
Джерело: Нацбанк