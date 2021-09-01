Суд заочно арестовал бывшего руководителя "Укрхимтрансаммиака"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 1 сентября избрал меру пресечения бывшему руководителю государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 42,5 млн грн убытков, в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram, полный текст постановления будет обнародован 6 сентября.

Отмечается, что экс-руководителю "Укрхимтрансаммиака"сообщили о подозрении в совершении преступления, однако его местонахождение не установлено, поэтому сообщение произошло в письменной форме.

По версии следствия, экс-глава "Укрхимтрансаммиака", злоупотребляя своим служебным положением, организовал закупку бентонитовой глины, которую добывало подконтрольное ему общество, вместо использования для подсыпки аммиакопровода бесплатной почвы, имевшейся в городе проведения ремонтных работ.

В результате госпредприятие перечислило более 42,5 млн грн за материал, в котором на самом деле не нуждалось.

Ранее сообщалось, что указанные факты правоохранители установили в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которого уже слушается в суде. Эпизод о завладении 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.