Зеленский в США представил План трансформации Украины на $227 миллиардов

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины перед представителями американских аналитических центров и журналистами

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину", – сказал глава государства.

По его словам, документ, который называется A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, представляет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

По словам президента, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – сказал президент

Кроме того, он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.