В первом полугодии "Метинвест" заплатил $500 миллионов налога на прибыль

В январе-июне 2021 года группа "Метинвест" уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль. Инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн.

Об этом свидетельствуют данные в обнародованном 1 сентября отчете о неаудированных консолидированных промежуточных финансовых результатах деятельности по стандарту МСФО, передает пресс-служба "Метинвеста".

Объем капитальных инвестиций в отчетном периоде вырос на 31% по сравнению с прошлым годом – до $411 млн. Инвестиции в стратегические проекты выросли на 4%, а инвестиции в проекты поддержания – на 46%, что довело их доли в общих инвестициях до 28% и 72% соответственно (35% и 65% в первом полугодии 2020 года).

В отчетности компании отмечается, что в первом полугодии "Метинвест" приступил к строительству нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе (ММКИ). Инвестиции в первый этап, который, как ожидается, будет завершен к концу 2024 года, превысят $800 млн.

Группа также продолжает строительство воздухоразделительных установок на ММКИ. Компания Air Liquide поставила около 70% основного оборудования. Ожидается, что проект стоимостью около $80 млн будет завершен в 1 квартале 2022 года.

В августе "Метинвест" запустил новый тракт комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) на Ингулецком ГОКе, а в сентябре должен запустить новую ЦПТ для транспортировки горной породы на Северном ГОКе.

Стоимость этих проектов, которые позволят снизить эксплуатационные и капитальные затраты на добычу железной руды и помогут сохранить объемы добычи, ожидается на уровне $50 млн на Ингулецком ГОКе и $200 млн на Северном ГОКе.

"Метинвест" также приступил к реализации инициативы по сгущению отходов обогащения на Северном ГОКе. Ожидается, что проект стоимостью около $180 млн будет завершен во второй половине 2023 года и позволит снизить затраты на транспортировку отходов, а также сократить расходы, связанные с обслуживанием насосного оборудования пульпо-насосных станций.

На предприятиях, добывающих коксующийся уголь, для поддержания объемов производства группа продолжила строительство нового блока №11 на шахте недавно консолидированной Покровской угольной группы.

Экологические инвестиции в отчетном периоде составили $84 млн. "Метинвест" продолжает уделять приоритетное внимание экологическим вопросам. В июне ММКИ завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5.

"Стоимость проекта составляет $20 млн. Аналогичный проект стоимостью около $27 млн был запущен на доменной печи №4 и, как ожидается, будет завершен в первой половине 2022 года", – сказано в отчете.

Также достигнут прогресс по ряду других инициатив, включая реконструкцию газоочистного оборудования кислородных конвертеров на "Азовстали" (продолжаются поставки основного оборудования и подготовительные работы к строительству) и замену газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОКе (завершение ожидается в первом квартале 2022 года).

"Снижение влияния на окружающую среду – по-прежнему одно из наших приоритетных направлений. Инвестиции группы в экологические проекты за отчетный период превысили $80 млн. Мы продолжим реализовывать такие проекты, инвестируя в это направление. Кроме того, летом мы подписали меморандумы о взаимопонимании с авторитетными международными партнерами, направленные на совместную работу по декарбонизации сталелитейной промышленности", – отметил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

В первой половине 2021 года чистый объем денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, составил $620 млн, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем денежных средств, использованных для приобретения основных средств и нематериальных активов, вырос на 4% – до $386 млн.

В январе – июне консолидированная выручка "Метинвеста" увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $8,47 млрд. Это обусловлено ростом цен на железорудную и металлопродукцию, которые следовали за глобальными бенчмарками.

Чистая прибыль за указанный период выросла до $2 769 млн по сравнению с чистым убытком в размере $240 млн в первой половине 2020 года. EBITDA группы выросла в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3 795 млн.