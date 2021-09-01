Бизнес спрогнозировал дальнейший рост цен на продукцию, – опрос НБУ

Бизнес в августе улучшил оценки относительно экономического состояния своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса, роста бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживление инвестиционной деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который ежемесячно рассчитывает Нацбанк.

В августе этот показатель составил 53,4 в сравнении с 50,8 в июле, что является наивысшим значением с октября 2019 года.

Отмечается, что предприятия промышленности наиболее оптимистично настроены относительно экономических результатов и перспектив: в августе секторальный индекс составил 54,3 против 51,9 в июле. Респонденты как и ранее прогнозируют рост объемов произведенной продукции, новых заказов, в том числе и экспортных. Кроме того, впервые за полтора года сектор промышленности продемонстрировал оптимистические настроения относительно роста количества работников.

Предприятия сферы услуг наиболее существенно среди других секторов усилили оптимистические настроения относительно собственных экономических перспектив: секторальный индекс в августе вырос до 54,1 с 50,1 в июле. Респонденты позитивно оценивали объем предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. Ожидания увеличения количества сотрудников продолжается второй месяц подряд.

Предприятия торговли впервые с апреля текущего года положительно оценили результаты своей экономической деятельности: секторальный индекс в августе вырос до 51.1 с 49.7 в июле. Респонденты улучшили ожидания по объему товарооборота и объему закупки товаров для продажи. В то же время, несмотря на положительные оценки по своей деловой активности, они, как и раньше, не ожидают увеличения общей численности работников.

Строительные предприятия четвертый месяц подряд положительно оценивают результаты своей деятельности: в августе индекс составил 53.0 против 55.6 в июле. Респонденты сохраняют высокие оценки по объему строительства и новых заказов и третий месяц подряд демонстрируют оптимизм относительно общей численности работников.

"На фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание своей продукции/услуг. В то же время предприятия строительства сдержаннее оценивают рост цен на свою продукцию/услуги вследствие замедления динамики ожиданий по росту стоимости услуг подрядчиков", – уточнили в Нацбанке.

Ежемесячный опрос проводился с 5 по 25 августа 2021 года. В нем приняли участие 322 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42,9% – компании промышленности, 29,5% – сферы услуг, 22,7% – торговли, 5% – строительства. 35,7% респондентов – крупные предприятия, 29,2% – средние, 35,1% – малые.

Как сообщалось, по данным Госстата, цены в промышленности в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июля 2021 года возросли на 42,2%. За семь месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 30,4%.