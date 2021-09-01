Запорожская АЭС отключила энергоблок №2 для ремонта

С 1 сентября энергоблок №2 Запорожской атомной электростанции отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт, который ориентировочно продлиться до начала декабря.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что сейчас на Запорожской АЭС работают три из шести энергоблоков. Суммарна мощность генераторов составляет 2850 МВт. При этом, на энергоблоке №4 длится 11 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №5 – 124 сутки.

Всего на атомных станциях Украины в работе находятся 11 из 15 энергоблоков.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Запорожская АЭС после завершения планового капитального ремонта подключила к энергосистеме энергоблок №6.