Продажи новых авто в Украине выросли с начала года на 27%, – "Укравтопром"

Всего с января по август 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в августе украинцы приобрели 8,5 тыс. новых авто, что на 22% больше, чем годом ранее, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что это лучший августовский результат за последние восемь лет.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1 274 штук. Также среди лидеров остаются авто марки Toyota – 1260 штук, что на 10% больше, чем в августе 2020 года. На третьей позиции в рейтинге марка KIA, которая в пять раз увеличила свой результат 2020 года – 840 продаж.

Также в пятерку наиболее популярных автомобилей попали Nissan и Skoda – 446 (+59%) и 438 (+49%) продаж соответственно.