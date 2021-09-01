Платежный баланс в июле сведен с профицитом в $480 миллионов, – НБУ

Профицит сводного платежного баланса Украины в июле 2021 года составил $484 млн, что в 5,5 раза больше, чем в июле 2020 года ($88 млн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике центробанка, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил $293 млн, что в 4,5 раза меньше, чем в июле 2020 года ($65 млн).

НБУ отмечает, что экспорт товаров за год вырос в 1,5 раза и составил в июле $5,2 млрд, рост показателя был вызван в основном ростом экспорта минеральных продуктов (в том числе руд) в 2,4 раза и черных и цветных металлов – в 2,2 раза.

В то же время объемы импорта товаров в июле в годовом выражении выросли на 32,6% – до $5,8 млрд, в том числе энергетический импорт вырос в 1,8 раза за счет нефтепродуктов, а неэнергетический импорт – на 25,9%.

Профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, в июле вырос до $332 млн со $326 млн в июле 2020 года.

Дефицит баланса первичных доходов составил $439 млн по сравнению с профицитом в $361 млн в июле 2020 года за счет увеличения в 2,3 раза выплат по доходам от инвестиций.

Поступления по статье "оплата труда" возросли на 8,5%. Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июле текущего года составил $292 млн против $66 млн в июле 2020 года.

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Чистый приток по финансовому счету за отчетный месяц составил $776 млн (в июле прошлого года чистый отток составил $154 млн), что было обусловлено притоком средств по операциям частного и государственного сектора.

В том числе чистый приток по операциям госсектора составил $342 млн (в июле 2020 года – $221 млн) и был обусловлен поступлением средств от размещения ОВГЗ ($500 млн). В то же время чистые выплаты нерезидентам по ОВГЗ составляли $157 млн, а выплаты по ранее привлеченным кредитам от международных партнеров составляли $25 млн.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $617 млн, тогда как в июле прошлого года он составил $59 млн.

Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $376 млн и было обусловлено ростом внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $356 млн и выплатам по еврооблигациям на $24 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) почти не изменилась, в частности чистое увеличение составило всего $49 млн и было обусловлено уменьшением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $300 млн, ростом объемов наличной валюты вне банков на $188 млн, чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $145 млн и поступлением средств от размещения еврооблигаций предприятий на $300 млн.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.