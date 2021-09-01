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Минэкономики разблокировало производство новых кормов для животных

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Минэкономики разблокировало производство новых кормов для животных
Министерство экономики утвердило Порядок формирования регистрационного досье, который разблокировал процедуру государственной регистрации кормовых добавок.

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующий приказ Минэкономики №307 от 26 июля вступил в силу 30 августа.

"Отныне более 7000 субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством и оборотом кормов, получили возможность регистрировать безопасные и высококачественные кормовые добавки для животных. Порядок формирования регистрационного досье разработан в соответствии с европейским законодательством. Его принятие стало важным шагом в приведении украинского рынка кормов с требованиями ЕС",– прокомментировала заместитель министра Ирина Новикова.

В Минэкономики пояснили, что в соответствии с законом "О безопасности и гигиене кормов" процедура государственной регистрации кормовых добавок начинается с представления оператором рынка соответствующего заявления и регистрационного досье на кормовую добавку.

Однако из-за отсутствия утвержденных требований к регистрационному досье процедура государственной регистрации кормовых добавок была заблокирована, что создавало в Украине искусственный дефицит качественных кормовых добавок, необходимых для здоровья домашних и продуктивных животных.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течении четырех лет ввозить в Украину зарегистрированные в ЕС добавки для производства кормов для домашних животных без отдельной их регистрации в Украине.

Авторы закона обосновывали необходимость его принятия тем, что принятый еще в 2017 году закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок в Украине, однако она до сих пор не создана. Из-за этого рынок кормов мог столкнуться с трудностями из-за невозможности проведения государственной регистрации кормовых добавок, применяемых в их составе.

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