В Раде нет голосов за отмену выплат компенсаций депутатам за аренду жилья, – Разумков

В парламенте не удастся собрать достаточное количество голосов для поддержки решения об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, отвечая на вопросы журналистов в Ирпене, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", – сказал Разумков.

Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".

"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", – добавил Разумков.