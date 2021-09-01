Объем неработающих кредитов в банках сократился с начала года на 35 миллиардов, – НБУ

Объем неработающих кредитов (NPL) украинских банков в июле сократился на 2,4%, до 395,83 млрд грн. В итоге доля неработающих кредитов в банковской системе в июле снизилась до 36,30% с 37,18% в июне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

При этом кредитный портфель украинских банков за месяц сократился на 0,2% – до 1,09 трлн грн.

В том числе портфель кредитов в корпоративном секторе за месяц сократился на 0,4% – до 806,49 млрд грн (в том числе объем NPL в нем – на 2,2%, до 345,82 млрд грн), в то время как портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 1,7%, до 232,95 млрд грн (NPL сократился на 3,5%, до 49,56 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов сократился на 3,3% – до 39,57 млрд грн (в том числе NPL сократился в 1,8 раза – до 445 млн грн), а объем займов органам государственной власти и местного самоуправления вырос на 1,9% – до 11,42 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0%).

Согласно данным Нацбанка, по итогам июля доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 0,8 процентных пункта (до 42,88%), кредитов населению – на 1,1 п.п. (до 21,28%), межбанковских кредитов – на 0,8 п.п. (до 1,12%), а кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете НБУ указывается, что кредитный портфель государственных банков (без "Приватбанка") за июль сократился на 0,9% – до 290,28 млрд грн (объем NPL в нем сократился на 5% – до 112,16 млрд грн), а кредитный портфель "Приватбанка" сократился на 0,1% – до 248,44 млн грн (NPL сократился на 0,4% – до 176,78 млрд грн).

Кредитный портфель банков с иностранным капиталом за месяц сократился на 0,4% (до 359,63 млрд грн), в то время как с частным он вырос на 2,14% (до 192,08 млрд грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 2,9% (до 85,05 млрд грн) и на 3% (до 21,84 млрд грн).

Таким образом, по итогам июля 2021 доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без "Приватбанка") сократилась на 1,7 п.п. (до 38,64%), а в "Приватбанке" – на 0,2 п.п. (до 71,15%), также уменьшилась в банках с иностранным капиталом – на 0,6 п.п. (до 23,65%) и в банках с частным – на 0,6 п.п. (до 11,37%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.