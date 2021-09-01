Шмыгаль объявил о повышении стипендий студентам с 1 января (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 1 сентября, одобрил повышение стипендий в учреждениях профессионального образования в 2,5 раза, а в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования – в 1,5 раза.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"На заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального перед высшим и высшего образования. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза", – сообщил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что последнее повышение размеров академических стипендий проризошло в ноябре 2017 года, поэтому назрела необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи.

Как уточнили в пресс-службе Министерства образования, речь идет о повышении стипендий с 1 января 2022 года.

Согласно принятому Кабмином постановлению, размер минимальной ординарной (обычной) академической стипендии со следующего года изменится следующим образом:

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования стипендия увеличится с 490 до 1250 грн в месяц;

для студентов учреждений профессионального перед высшими образования стипендия вырастет с 980 до 1510 гривен в месяц, а для учащихся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере, – с 1250 до 1930 грн в месяц;

для студентов высших учебных заведений и научных учреждений размер стипендии увеличится с 1300 до 2000 грн в месяц, а для учащихся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере, – с 1660 до 2550 грн в месяц.

Кроме того, решением Кабмина повышен размер академической стипендии президента Украины с 1420 до 2750 гривен в месяц – для учащихся учреждений профтехобразования, с 2130 до 3320 грн – для студентов учреждений профессионального перед высшими образования, и с 2720 до 4400 грн – для студентов высших учебных заведений и научных учреждений.

Также повышен размер именных и академических стипендий, учрежденных Кабинетом министров, размер стипендии президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

По данным Минобразования, сейчас количество получателей академической стипендии в учреждениях высшего и профессионального перед высшими образования составляет 35-40% фактического количества студентов дневной формы получения образования, обучающихся по государственному (региональному) заказу на одном факультете (отделении), курсе по определенной специальности.