Киевсовет увеличил количество легальных ночных парковок на треть

Принятым решением 214 новых специально отведенных (ночных) парковочных площадки на 21 657 машиноместо внесены в приложение к решению "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве".

Соответствующее решение на заседании 31 августа поддержали 64 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам начальника Управления (инспекции) по парковке Дмитрия Рахматуллина, это те площадки, которые десятилетиями функционировали нелегально, принося доход определенным группам лиц. Ранее они никоим образом не были оформлены, и бюджет города не получал никаких средств за их использование.

Также проектом решения увеличивается количество машиномест в 7896 на 225 существующих площадках.

Таким образом, в Киеве будут действовать 660 специально оборудованных площадок на 60 159 машиномест.

"При условии обустройства и эксплуатации новых площадок, ориентировочная сумма дополнительных поступлений составит 46 млн грн в год. Поступления от увеличения машиномест на существующих парковочных площадках принесет бюджету города дополнительно 16,8 млн грн в год", – отметил Рахматуллин.

Кроме того, принятым решением из приложения изымаются земельные участки, на которые оформлена аренда или постоянное пользование, а также площадки, расположенные на проезжей части улиц.

Кроме того, 91 парковочная площадка на 7167 машиномест включается в перечень отведенных (дневных) парковочных площадок, согласно Приказу ГТИ №Р-67 от 25 марта 2021 года.