"Укроборонпром" объявил о подписании соглашений с американскими компаниями на $2,5 миллиарда

В рамках визита в США официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским госконцерн "Укроборонпром" подписал три соглашения о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд.

Как сообщает пресс-служба концерна, в рамках визита гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями.

В частности, состоялись переговоры с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли.

"Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса – это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", – сказано в сообщении.

Кром етого, "Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies – одного из мировых лидеров оборонных технологий.

"Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы", – уточнили в госконцерне.

Кроме того, подписаны соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции Global Ordnance и международной компанией Day&Zimmermann Lone Star Llc.

Последнее соглашение касается разработки проектов по модернизации и создания новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между странами в сфере ОПК, подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", – отметил глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.