Курс гривни впервые за полтора месяца опустился ниже 27 грн/$
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По итогам торгов на межбанковском валютном рынке в среду , 1 сентября, курс гривни опустился ниже отметки 27 грн/$ впервые с 26 июля.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).
В частности, по итогам торгов на межбанке в среду НБУ установил официальный курс доллара на 2 сентября на уровне 27,0029 грн/$.
Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк возобновил продажу валюты на межбанке впервые с июня, продав $20,5 млн.