Кабмин распределил субвенцию на развитие школ в регионах на 1 миллиард

Кабинет министров на заседании в среду, 1 сентября, утвердил распределение субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов". В госбюджете на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд грн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства субвенции будут направлены на развитие образования в регионах, передает пресс-служба правительства.

"Это инициативы, связанные с формированием в учебных заведениях безбарьерного пространства, организации и обеспечения здорового питания. Конечно же, здесь предусмотрены капитальные ремонты школ, а также обновление материально-технической базы столовых образовательных учреждений. Сейчас в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, призванных улучшить условия для надлежащего образовательного процесса", – рассказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Кабмин также утвердил распределение 150 млн грн субвенции местным бюджетам на создание учебно-практических центров современной профессионально-технического образования.

"Это важный шаг, чтобы сделать их более современными и конкурентными, а также создать надлежащие условия, чтобы соискатели образования получали профессиональные навыки прямо во время учебы", – подчеркнул премьер-министр.