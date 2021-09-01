Таможенники изъяли крупную партию подержанных электросамокатов из Беларуси. ФОТО

На пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью пограничники Черниговского отряда обнаружили нелегальную партию бывших в употреблении электросамокатов и батарей к ним ориентировочной стоимостью около 2 млн грн.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, грузовик по документам перевозил в адрес украинской фирмы подержанные электросамокаты и аккумуляторные батареи к ним из Беларуси.

"Однако, учитывая ряд факторов, которые указывали на возможное совершение противоправной деятельности, оперативные сотрудники Черниговского пограничного отряда инициировали совместно с таможенниками углубленный обзор этого транспортного средства. По результатам проверки и подсчета товаров, правоохранители установили, что владельцы товара, с целью уменьшения таможенных платежей, совершили декларирование 200 новых аккумуляторов для электросамокатов под видом бывших в использовании", – сказано в сообщении.

По результатам проверки груз изъяли сотрудники Таможенной службы, общая стоимость оценки изъятых товаров составила 2 млн гривен.