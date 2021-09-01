Минфин выплатил $1,3 миллиарда по госдолгу за день

В среду, 1 сентября, Министерство финансов Украины выплатило $1,3 млрд по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ).

В частности, Минфин погасил третью серию евробондов, выпущенных в 2015 году в рамках реструктуризации госдолга, выплатив по ним $974,15 млн, сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, Минфин выплатил $334,64 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.

По оценке министерства, до конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $3,6 млрд.

Выпуск евробондов с погашением в 2021 году общей номинальной стоимостью $1,41 млрд грн был осуществлен ​​в 2015-16 годах под 7,75% годовых.

В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга Министерство финансов выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму $435 млн.

Как сообщалось, в сентябре Украина также должна погасить третий выпуск евробондов на сумму $1 млрд, размещенный под гарантии США в 2016 году.

В марте министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопросо выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

Однако в посольстве США в ответ сообщили, что власти страны уже несколько лет не предоставляют гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран.