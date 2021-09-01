Албания изменила правила въезда для украинцев

С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Albanian daily news.

Согласно новым правилам, для въезда в Албанию граждане должны соответствовать одному из трех условий: иметь сертификат о вакцинации (от прививки и до путешествия должно пройти минимум две недели), иметь отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позже 72 часов до въезда) или быстрого антиген-теста (полученный не позже 48 часов), либо предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной болезни (от выздоровления должно пройти не более 6 месяцев).

Дети до 6 лет освобождаются от необходимости выполнения этих правил.

В то же время граждане Албании, проживающие в Албании, в случае отсутствия у них упомянутых документов должны пройти 10-дневный карантин.

Напомним, Албания с 1 сентября усилила ограничительные меры внутри страны из-за роста числа случаев коронавируса. В частности, действие ночного комендантского часа продлили на час – теперь он будет длиться с 23:00 до 6:00. В закрытых помещениях обязательно носить маски.