"Центрэнерго" попросило у банков кредиты на 1 миллиард для закупки угля на зиму

Государственное ПАО "Центрэнерго" планирует получить от государственных банков кредит на сумму около 1 млрд грн на коммерческих условиях для закупки угля для прохождения отопительного периода.

Об этом сообщили в Фонде госимущества (ФГИ) Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Центрэнерго" обратилось к банкам для получения коммерческого кредита в общей сложности около 1 млрд грн", – сообщили в Фонде.

Полученные средства планируется привлечь на короткий период, на возвратной основе под залог и коммерческий процент.

Необходимость получения кредита в "Центрэнерго" объяснили дефицитом оборотных средств, связанным с длительными задержками в восемь-девять месяцев расчетов со стороны НЭК "Укрэнерго" за работу на балансирующем рынке.

"Сумма необходимого кредита равна сумме накопленных "Укрэнерго" просроченных долгов почти в 1 млрд грн", – заявили в ведомстве.

При этом в ФГИ не стали называть банки, к которым обратилась компания.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "Центрэнерго" не имеет средств для закупки достаточных объемов угля на зиму и предложил привлечь для этого кредиты госбанков, либо провести закупку импортного угля для госкомпании за счет "Нафтогаза Украины".

ранее Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС в 2,4 раза меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.