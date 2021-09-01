После отставки Авакова Нацполиция сменила поставщика патрульных автомобилей

Национальная полиция Украины 25 августа по результатам тендера заказала ООО "Промавтотехсервис" автомобилей специализированного назначения типа "универсал" на общую сумму 52,3 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

У фирмы-победителя полиция заказала 100 кроссоверов белого цвета на базе автомобилей Kia Sportage с двигателем типа бензин объемом 1591 куб см. Половина автомобилей стоят по 498 тыс. грн за штуку, остальные пятьдесят – по 548 тыс. грн за штуку.

Разница заключается в специальном оборудовании: половина автомобилей будут укомплектованы светодиодными панелями-балками Ultra Slim сине-красного цвета и громкоговорителями, а также в машинах будет установлена ​​радиостанция Motorola Solutions. Также заказчик нанести на автомобили специальную маркировку Нацполиции.

Другая часть автомобилей не будет иметь этого спецоборудования – вместо светодиодной балки авто будут укомплектованы только сигнальным светодиодным маячком синего цвета.

На официальном сайте автомобилей KIA авто марки KIA Sportage в зависимости от комплектации – Classic или Сomfort – стоят от 550 тыс. до 614 тыс. грн за штуку, то есть дороже тендерной цены "Промавтотехсервису".

При этом "Промавтотехсервис" практически не снижал цену ни по одному из двух лотов на торгах, а ее единственным конкурентом на тендере было ООО "Корея Моторс", которое является официальным дилером автомобилей марки KIA в Украине.

Как отмечает издание, ранее Нацполиция закупала кроссоверы марки Renault Duster. В мае тендер на 168 млн грн выиграло ООО "Спец-Ком Сервис", тогда одна машина стоила 555,6 тыс. грн. В течение 2020-2021 годов "Спец-Ком Сервис" получил более 60% подрядов Нацполиции на поставку автомобилей специализированного назначения.

Напомним, в июле многолетний министр МВД Арсен Аваков ушел в отставку, и впервые подряд на поставку автомобилей получил "Промавтотехсервис", который ранее не участвовал в закупках Нацполиции и не получал таких крупных подрядов в системе публичных закупок вообще.

Основателем киевского ООО "Промавтотехсервис" является корпорация "УкрАВТО" бывшего народного депутата от "Партии регионов" Тариэла Васадзе.

Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" указаны Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. Директором является Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими ФИО до весны 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинского ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до лета 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте.