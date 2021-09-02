Минфин отчитался о перевыполнении плана доходов госбюджета на 27,7 миллиарда

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в августе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, месячная роспись на август выполнена на 102%, перевыполнение плана составило 2,4 млрд грн.

В частности, по платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 79,4 млрд грн или 103,1% от росписи августа (+2,4 млрд грн), в том числе:

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 11 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 36,9 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 6,2 млрд грн;

акцизного налога с произведенных в Украине товаров – 6,1 млрд грн;

налога на добавленную стоимость – 15,3 млрд грн (собрано 26,1 млрд, возмещено 10,8 млрд).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 36,4 млрд грн, или 100,4% от росписи августа (+0,2 млрд грн). Из общей суммы поступлений 33,9 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,4 млрд грн – ввозной пошлины.

В целом в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года поступило 700 млрд грн, или 104,1% от росписи отчетного периода (+27,7 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 409,9 млрд грн, роспись на январь-август выполнена на 105,4% (+21 млрд грн), Государственная таможенная служба – 244,1 млрд грн, выполнение составило 103,5% (+8,3 млрд грн).

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за восемь месяцев 2021 года составили 221,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период. Из указанной суммы 27,1 млрд грн поступило в августе.

По оперативным данным Госказначейства, за январь-август 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 717,1 млрд грн, или 91,6% от росписи отчетного периода.

"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", – подчеркивают в Минфине.

Государственный бюджет в январе-августе 2021 года сведен с дефицитом 6 млрд грн. Общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110,3 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2021 года составили 302,1 млрд грн, или 72,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($1,8 млрд и 418,1 млн евро).

Кроме того, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд грн с дальнейшим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности:

48,2 млрд грн ($1,75 млрд) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых;

0,4 млрд грн ($15 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

1,5 млрд грн ($55 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

0,1 млрд грн ($5 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

0,3 млрд грн ($12,4 млн) получение средств от МБРР в рамках программы "Дополнительное финансирование проекта" Улучшение здравоохранения на службе у людей";

9,6 млрд грн ($350 млн) поступления средств займа МБРР для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-август 2021 года составили 283 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию – 87,1 млрд грн (91,2% плана).

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.