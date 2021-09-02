"Энергоатом" и американская NuScale подписали меморандум о внедрении малых модульных реакторов

НАЭК "Энергоатом" и компания NuScale Power подписали Меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства АЭС NuScale в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно меморандуму NuScale будет оказывать поддержку компании по следующим вопросам:

экспертиза технологии малых модульных реакторов (ММР), включая технико-экономическое обоснование предложенных площадок;

разработка сроков и промежуточных результатов проектов; исследования затрат;

технический анализ;

лицензирование и разрешительная деятельность, а также инженерные исследования и проектирование.

"Мы с удовольствием сотрудничаем с НАЭК "Энергоатом" по вопросам потенциального развертывания электростанции NuScale в Украине. Наши ММР продолжают вызывать большой интерес во всем мире, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать преимущества этой технологии "Энергоатому" и народу Украины, которые стремятся декарбонизировать свой энергетический сектор", – сказал генеральный директор NuScale Power Джон Хопкинс.

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, украинская сторона рассматривает возможность строительства малых модульных реакторов для их использования на замену углеродным тепловым электростанциям и увеличения маневровых мощностей в Объединенной энергосистеме Украины.

В "Энергоатоме" напомнили, что в августе 2020 года ММР NuScale вошел в историю как первый и единственный малый модульный реактор, который получил одобрение проекта от Комиссии по ядерному регулированию США.

Отметим, NuScale Power разработала новую модульную атомную электростанцию с легководяным реактором, которая может использоваться для производства электроэнергии, централизованного отопления, опреснения воды, производства водорода и применения в других технологических тепловых системах. Этот проект предусматривает заводское изготовление модуля, который способен генерировать 77 МВт электроэнергии с помощью более безопасной, меньшей и масштабируемой версии технологии реактора с водой под давлением.

Как сообщалось, в 2018 году НАЭК "Энергоатом" подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 с другой американской компанией – Holtec International.

В феврале 2021 года Минэнерго Украины обсуждало сотрудничество в сфере строительства малых модульных атомных реакторов с чешской группой компаний Witkowitz.