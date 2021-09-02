США выделят Украине $45 миллионов гуманитарной помощи для восточных регионов
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В 2021 года правительство США планирует предоставить Украине дополнительные $45 млн гуманитарной помощи в связи с конфликтом на востоке Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины, опубликованном пресс-службой Офиса президента.
Отмечается, что с 2014 года США предоставили более $306 млн жизненно важной помощи украинцам, которые в ней нуждались. В частности, в виде продуктов питания, жилья, питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в том числе людей преклонного возраста.
Всего в помощи вследствие войны на Донбассе нуждаются 3,4 млн человек.
"В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные $45 млн гуманитарной помощи", – говорится в документе.
Джерело: Офис президента