Dragon Capital Фиалы закрыл сделку по покупке Трускавецкого завода минеральных вод

Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Аква-Эко", которая осуществляет добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под торговой маркой "Трускавецкая", у международной группы компаний IDS Borjomi International.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

"Приобретение производителя минеральных вод является лишь первым шагом нашей инвестиционной стратегии. В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, а также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна будет существенно укрепить позиции "Трускавецкой" на рынке минеральных вод Украины", – отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.

Отмечается, что минеральная вода "Трускавецкая" добывается из скважин ландшафтного заповедника курорта Трускавец, открытого еще в 1827 году. Эта природная минеральная столовая вода относится к категории гидрокарбонатных вод сложного катионного состава.

Как сообщалось, ране Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital investments ltd купить кипрскую компанию Frolovia limited, которая владеет украинским ПИИ ООО "Аква-Эко". Последняя входила в состав крупнейшей в Украине группы компаний по разливу минеральных вод IDS Borjomi Ukraine из "Альфа-групп" российского миллиардера Михаила Фидмана.

Чистая прибыль ООО "Аква-Эко" в 2020 году сократилась в 2,6 раза – до 5,3 млн грн, а выручка – на четверть, до 59,76 млн грн.

ПИИ ООО "Аква-Эко" (Трускавецкий завод минеральных вод) – предприятие, которое занимается разливом минеральных столовых вод ТМ "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная" и "Трускавецкая Заповедная". Производственные мощности расположены в Трускавце.

Dragon Capital Investments Limited входит в состав группы компаний Dragon Capital, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Томаш Фиала.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.