Кабмин увеличил количество членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины увеличил численность правления АО "Укрзализныця" с шести до семи человек.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление от 1 сентября 2021 года № 912, передает Интерфакс-Украина.

"Внести изменение в п. 1 постановления Кабинета министров Украины от 7 октября 2015 № 815 "О некоторых вопросах правления АО "Укрзализныця", заменив слово "шесть" словом "семь", – говорится в тексте документа.

Как сообщалось, филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" 25 августа по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн" о подборе персонала на общую сумму 3,89 млн грн.

Согласно условиям договоров, компания должна до конца года подобрать кандидатуры на должности председателя, его заместителей и членов правления "Укрзализныци" за 1,98 млн грн. Кроме того, отберут кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци" за 1,91 млн грн.