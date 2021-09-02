Украина нарастила импорт и экспорт всей агропродукции, – Минагрополитики
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Так, по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года импорт увеличился на 19,4%, экспорт – 6,7%, сальдо – 1,2%.
В товарной структуре международной торговли в январе-июле 2021 года больше всего из Украины экспортируют масло (28,3%), кукурузу (28%) и пшеницу (10,2%).
Отмечается, что наибольшую нишу в экспорте украинской агропродукции занимают азиатские страны.
За семь месяцев 2021 года Китай экспортировал украинских товаров на $2,4 млрд, Индия – на $947 млн. В то же время Нидерланды экспортировали на $908 млн, Испания – на $538 млн.
Доля импорта в Украину из ЕС составляет 48,4% ($2,3 млрд), из Азии – 20,1% ($843,9 млн) и с Северной и Южной Америки – 13,4% ($562,6 млн). Больше всего в Украину экспортируют мороженую рыбу – 4,9% и семечки подсолнечника – 4,8%.