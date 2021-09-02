НСЗУ во втором квартале выплатила больницам 26,8 миллиарда

Во втором квартале по Программе медицинских гарантий 2021 года работали 3 137 предоставители медпопощи, которым ациональная служба здоровья выплатила 26,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Отмечается, что первичную медпомощь за указанный период предоставляли 23,7 тыс. врачей. Нацслужба выплатила 3 846 учреждениям первички почти 5 млрд грн.

За предоставленную пациентам специализированную медицинскую помощь НСЗУ выплатила медучреждениям более 15 млрд грн: за стационарные услуги общего профиля – более 8,1 млрд грн, за экстренную помощь – 2,8 млрд грн. Оплаты за амбулаторную медпомощь составили 1,9 млрд грн, еще миллиард грн направили за помощь онкобольным пациентам.

Также более 1,2 млрд грн были выплачены за стационарные приоритетные услуги.

Выплаты по пакетам COVID-19 составили 3,9 млрд грн, из них за стационарное лечение в течении апреля-июня 547 поставщиков получили 3,8 млрд грн. За более чем 1,8 млн вакцинаций НСЗУ выплатила 62 млн грн, из них более 33 млн – за введение первой дозы и 28,5 млн – второй.

Кроме того, НСЗУ выплатила аптекам из программы "Доступные лекарства" более 242 млн грн.