Правоохранители в Киеве обнаружили 20 нелегальных казино

Сотрудники налоговой милиции главного управления ГФС в Киеве в рамках уголовного производства обнаружили и прекратили незаконную деятельность 20 игральных заведений на территории столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Указанные заведения были замаскированы под различные объекты и действовали почти во всех районах Киева. В отдельных случаях с целью получения доступа в помещения привлекались сотрудники работников ГСЧС.

По результатам обысков, проведенных в подпольных казино, обнаружено более 510 комплектов компьютерной техники, с помощью которой незаконно предоставляли услуги; сетевое оборудование для доступа к Интернету, игральные карты разных номиналов, а также деньги в национальной и иностранных валютах на 530 тыс. грн.

"По некоторым подсчетам, незаконная деятельность около ста подпольных игральных заведений на территории столицы приводит к фактическому непоступлению в бююджет около 1,2 млрд грн. Кроме того, в бюджет не уплачиваются налоги с выигрышей и призов", – отметили в налоговой милиции.